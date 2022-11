Asiatische Börsen Anleger in Asien versuchen Fed zu deuten

Anleger in den USA waren zuletzt stark optimistisch gegenüber einer möglichen Lockerung der Zinspolitik der Fed. An den asiatischen Börsen ist man skeptisch.

Asiatische Anleger starten vorsichtig in den Handelstag. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse in Shanghai

Tokio Die Anleger in Asien versuchen am Donnerstag, die Aussichten für die Politik der US-Notenbank Fed nach jüngsten US-Konjunkturdaten einzuordnen. Die Währungshüter hatten im Laufe der Woche versucht, den jüngsten Optimismus der Märkte zu zügeln, dass eine Wende bei den Zinsschritten der Zentralbank nach starken Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten kurz bevorstehen könnte. „Vertreter der Fed sind sich einig, dass eine Pause nicht unmittelbar bevorsteht“, schrieb Ted Nugent, von der National Australia Bank (NAB) in einer Kundenmitteilung. Dies führte zu einem vorsichtigeren Ton an den Märkten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 27.926 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1966 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent.

