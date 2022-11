Asiatische Börsen Asiatische Aktien reagieren vorsichtig nach Warnungen der Fed

Wieder blicken die Anleger auf die US-Notenbank Fed. Ein hoher Vertreter sieht noch mehr Raum für Zinserhöhungen um die Inflation zu bekämpfen.

Asiatische Anleger sind zum Wochenende vorsichtig. (Foto: AP) Anleger Asien

Tokio Asiatische Aktien haben sich am Freitag eher vorsichtig verhalten, nachdem Vertreter der US-Notenbank weitere Warnschüsse in Bezug auf die Zinssätze abgefeuert hatten. Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, sagte, dass die Zinssätze möglicherweise eine Spanne von fünf bis sieben Prozent erreichen müssten, um „ausreichend restriktiv“ zu sein, die Inflation einzudämpfen.

„Die Botschaft ist der Wunsch der Fed, sich gegen das zu stemmen, was sie als verfrühte Lockerung der finanziellen Situation ansehen würde“, sagte Brian Daingerfield, Analyst bei NatWest Markets. „Und in dieser Hinsicht ist die Botschaft angekommen.“ Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 27.978 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1972 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

