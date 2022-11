Asiatische Börsen Asiatische Börsen schwächer – Firmenausblicke enttäuschen

Die Börsen in Shanghai, Tokio und Hongkong haben allesamt nachgegeben. Ebenso sind die Kurse vieler asiatischen Unternehmen gefallen.

Asiatische Anleger sind vor den US-Inflationsdaten zurückhaltend. (Foto: dpa) Märkte Asien

Hongkong Trübe Firmenausblicke haben die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei um ein Prozent auf 27.446 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent. In China fürchteten Anleger angesichts steigender Corona-Fallzahlen neue Lockdowns. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gab 1,9 Prozent nach.

Bei den japanischen Unternehmen enttäuschte der Ausblick von Honda. Der Autobauer erwartet im Gesamtjahr zwar mehr Gewinn als bislang, Analysten hatten aber mit noch höheren Zielen gerechnet. Die Aktien gaben rund vier Prozent nach. Papiere des Rivalen Toyota verloren rund 1,5 Prozent.

Eine heruntergeschraubte Prognose brockte dem Reifenhersteller Sumitomo Rubber Industries einen Kurssturz von 12,7 Prozent ein. Im Sog dessen fielen die Titel der Konkurrenten Yokohama Rubber und Bridgestone um 6,5 und 3,2 Prozent. Auch Uhrenhersteller Casio Computer vergraulte die Anleger mit einer gesenkten Ergebnisprognose. Die Aktien verloren 5,7 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen