Asiatische Börsen Asien-Börsen nach Corona-Lockerungen ohne klare Richtung

Die Fallzahlen in der Volksrepublik sind auf dem höchsten Stand seit Monaten. Nikkei und Topix fielen leicht ins Minus.

Die Börsen in Asien starten uneinheitlich in den Handelstag. (Foto: AP) Anleger in Südkorea

Sydney Die Anleger in Asien können sich zu Wochenauftakt nach den Corona-Lockerungen in China auf keine gemeinsame Richtung einigen. Trotz seiner Null-Corona-Politik zur Eindämmung des Virus gab es eine Reihe von Lockerungen in der Volksrepublik, auch wenn die Fallzahlen auf den höchsten Stand seit Monaten gestiegen sind.

„Es ist schwer zu verstehen, dass Nachrichten über die steigenden Fallzahlen aus wirtschaftlicher Sicht alles andere als negativ sind, aber es ist die Symbolik der Bewegung - wenn auch klein - in der Null-Corona-Strategie, auf die sich die Märkte gerne stürzen“, sagte Ray Attrill von NAB. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 28.040 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1964 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent.

Mehr: Wirtschaft beklagt „Überfrachtung von Handelsgesprächen“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen