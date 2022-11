Asiatische Börsen Asien-Börsen rutschten wegen Corona-Ausbrüchen in China ab

Baldige Lockerungen der Corona-Beschränkungen sind nach neuen Ausbrüchen nicht in Sicht. Anleger blicken zudem auf das Protokoll der Fed.

Die Stimmungen an der Börse Tokio ist gedämpft. (Foto: AP) Börsen Asien

Tokio Die Anleger in Asien sorgen sich zu Wochenauftakt um die wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Corona-Beschränkungen in China. Der bevölkerungsreichste Bezirk der Hauptstadt Peking forderte die Bewohner am Montag auf, zu Hause zu bleiben. In mindestens einem Bezirk in der Metropolregion Guangzhou wurde ein fünf-tägiger Lockdown verhängt.

Das Ausmaß der Infektionen in China hat den Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der strengen Pandemie-Beschränkungen einen Dämpfer verpasst. Die Anleger warten nun auf das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. „Wir sind zuversichtlich, dass die Verlangsamung der Inflation in den USA und des Wachstums in Europa zu einer Verlangsamung des Tempos der Straffung ab dem nächsten Monat führen wird“, sagte Bruce Kasman von JPMorgan.

