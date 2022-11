Asiatische Börsen Asien-Börsen trotzen Corona-Ausbrüchen in China

Die Volksrepublik hat mit zahlreichen Neuinfektionen zu kämpfen. Dennoch blicken Anleger blicken vorsichtig optimistisch auf die Märkte.

Die wichtigsten Indizes starteten positiv in den Handelstag. (Foto: AP) Börse Tokio

Hongkong Die Anleger in Asien lassen sich am Dienstag von den steigenden Corona-Zahlen in China und den erneuten Beschränkungen nicht entmutigen. Die Volksrepublik hat mit zahlreichen Ausbrüchen zu kämpfen, von Zhengzhou in der zentralen Provinz Henan bis Chongqing im Südwesten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 28.142 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1994 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

„Die Covid-Situation in China steht im asiatischen Handel wirklich an allererster Stelle“, sagte Redmond Wong von Saxo Markets in Hongkong. Der Anstieg der Fälle in den Produktionsstandorten könnte zu weiteren Unterbrechungen der Lieferkette führen.

