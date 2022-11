 Asiatische Börsen: Chipwerte in Asien nach Micron-Aussagen unter Druck

Der US-Halbleiterhersteller will seine Speicherchipproduktion zurückfahren. Chip- und Technologieaktien an den asiatischen Börsen reagierten darauf mit Verlusten.

Börse in Shanghai

Tokio Chipwerte sind an den Börsen in Asien am Donnerstag unter die Räder gekommen und haben viele Leitindizes belastet. Auf die Stimmung drückten Aussagen des US-Halbleiterherstellers Micron. Er hatte angekündigt, die Speicherchipproduktion zurückzufahren und seinen Investitionsplan weiter zu kürzen. Der Konzern kämpft derzeit damit, überschüssige Bestände aufgrund eines Nachfrageeinbruchs abzubauen. Micron-Aktien hatten daraufhin an der Wall Street knapp sieben Prozent eingebüßt.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor zwei Prozent, Techwerte rutschten hier um 3,7 Prozent ab. Der südkoreanische Kospi verlor in Seoul gut ein Prozent. Hier gaben die Aktien des Chipherstellers SK Hynix um 3,6 Prozent nach, die Papiere von Samsung Electronics büßten knapp zwei Prozent ein. Der japanische Nikkei-Index schloss in Tokio 0,4 Prozent tiefer. Hier fielen die Papiere des Chipanlagen-Herstellers Tokyo Electron um knapp drei Prozent.

