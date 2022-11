Asiatische Börsen Corona-Unruhen verunsichern Anleger in Asien

Die chinesische Corona-Politik schiebt Apple-Papiere ins Minus. Auch Nikkei- und Topix starten mit Verlusten in den Handelstag. Die Börse in Shanghai legt jedoch deutlich zu.

Anleger sind von der Corona-Politik Chinas verunsichert. (Foto: AP) Leere Straßen in Peking

Sydney Die Anleger in Asien sind wegen der Folgen der chinesischen Corona-Politik am Dienstag weiter verunsichert. Die Märkte waren nervös, ob die erneuten Restriktionen in der Volksrepublik zu mehr öffentlichen Unruhen führen und das Wachstum weiter untergraben. „Auch wenn strenge Lockdowns wie in Shanghai vermieden werden können, könnten Teilschließungen in einer steigenden Zahl von Städten kostspieliger sein als komplette Lockdowns in nur einigen wenigen Städten“, schrieben Analysten von Nomura.

Die weitreichenden Auswirkungen der Pekinger Politik schlugen sich auch auf die Aktien von Apple nieder. Die Papiere des iPhone-Herstellers fielen um 2,6 Prozent nach einem Bericht, dass die Beschränkungen zu einem beträchtlichen Produktionsrückgang bei den iPhone Pro-Geräten führen würden.

