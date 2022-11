Asiatische Börsen Kauflaune der Anleger in Asien gedrückt

China hat mit mit zahlreichen Corona-Ausbrüchen zu kämpfen. Anleger sind verunsichert, wie das die Wiedereröffnung der Wirtschaft verlangsamen könnte.

Anleger zeigen sich besorgt über die Corona-Ausbrüche in China. (Foto: AP) Anzeige des Nikkei-Index

Sydney Die steigenden Corona-Zahlen in China bremsen am Mittwoch die Kauflaune der Anleger in Asien. Die Börsianer waren verunsichert, inwieweit die erneuten Ausbrüche die Wiedereröffnung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verlangsamen könnten. Die Zahl der Fälle in den Metropolen Peking und Shanghai stiegen weiter, Behörden schlossen Einrichtungen und ordneten Massentests an.

„Das wichtigste Thema für Investoren in Asien ist nach wie vor die Wiedereröffnung Chinas“, sagte Suresh Tantia von Credit Suisse in Singapur. „Wir hatten gesehen, dass die Märkte in China um bis zu 20 Prozent gestiegen waren, aber diese Erwartungen wurden zurückgeschraubt, da wir glauben, dass die Wiedereröffnung ein langsamerer Prozess sein wird und nicht überstürzt erfolgen kann. Das bedeutet, dass viele Anleger ihr Engagement reduzieren, ihre Verluste einschränken oder Gewinne verbuchen, die sie in China erzielt haben.“

