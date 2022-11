Asiatische Börsen Nach Warnungen der Fed: Asiatische Börse schwächelt

Nachdem Fed-Vertreter weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt haben, regierten die asiatischen Aktien vorsichtig. Besonders Tech-Titel gehörten zu den größten Verlierern am Freitag.

Asiatische Anleger sind zum Wochenende vorsichtig. (Foto: AP) Anleger Asien

Tokio Anleger an den asiatischen Börsen haben sich zum Wochenschluss zurückgezogen. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei am Freitag um 0,1 Prozent auf 27.899 Punkte.

Der breiter gefasste Topix-Index trat auf der Stelle, während die Börsen in China deutlicher im Minus notierten. Investoren zweifelten daran, dass die US-Notenbank bei ihren geldpolitischen Straffungen in absehbarer Zeit eine Pause einlegen werde, sagten Börsianer. Mehrere Fed-Vertreter hatten in den letzten Tagen die Notwendigkeit betont, die Zinsen weiter zu erhöhen, wenn auch in einem langsameren Tempo.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen