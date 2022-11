Asiatische Börsen Spekulationen auf Lockerungen der Fed geben Asiens Börsen Aufwind

Die Börsen Asien folgen dem Aufwärtstrend der Wall Street. Japan legt neue Daten zu den Großhandelspreisen vor.

Anleger in Asien hoffen auf eine lockerere Geldpolitik in den USA. (Foto: dpa) Märkte Asien

Hongkong Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Zuvor hatten Verbraucherpreisdaten aus den USA gezeigt, dass der Preisdruck im Oktober nachgelassen hat. Diese Nachrichten haben bei den asiatischen Anlegern die Hoffnung genährt, dass die US-Notenbank Fed ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte. „Darauf hat der Markt schon lange gewartet“, sagte Shane Oliver, Leiter der Anlagestrategie und Chefökonom bei AMP Capital. „Es gab eine Menge Geld, das an der Seitenlinie geparkt war“.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,8 Prozent höher bei 28.201 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,9 Prozent und lag bei 1974 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,8 Prozent.

