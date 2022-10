Asien Japans Börse wirft 500 Firmen aus dem Topix-Index

Gleich ein Viertel der bisher im Topix notierten Unternehmen könnte aus dem Leitindex ausgeschlossen werden. Grund dafür ist eine Reform des japanischen Aktienmarktes.

Derzeit sind im Topix mehr als 2000 Firmen notiert. (Foto: Bloomberg) Japanischer Aktienmarkt

Tokio Im Rahmen einer Reform des japanischen Aktienmarktes droht knapp 500 Firmen der Ausschluss aus dem breit gefassten Leitindex Topix. Bis Anfang 2025 sollen Unternehmen, deren Marktkapitalisierung handelbarer Aktien umgerechnet 70 Millionen Euro unterschreitet, aus dem Topix entfernt werden, teilte die Tokyo Stock Exchange am Freitag mit. Derzeit sind dort mehr als 2000 Firmen notiert. Auf dem Leitindex basieren Fonds und andere Geldanlagen im Volumen von fast 500 Milliarden Euro.

Im April hatte die TSE ihre Kriterien für Index-Mitgliedschaften bereits verschärft und den Aktienmarkt in die drei Kategorien „Prime“, „Standard“ und „Wachstum“ untergliedert. Damit will der Börsenbetreiber mehr ausländische Investoren anlocken. Auf den Index selbst habe die Reform keinen Einfluss, sagte Analyst Tomoichiro Kubota vom Brokerhaus Matsui. Denn diejenigen Werte, die herausfielen, würden verkauft und das Geld in die verbleibenden Unternehmen umgeschichtet.

