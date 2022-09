Um mehr als 700 Punkte ist der Index seit dem vergangenen Montag gestiegen. Doch bis zur Marke, an der langfristige Investoren die Lage neu bewerten, ist es noch ein weiter Weg.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt weiter aufwärts. Der Dax steigt mittags um 1,6 Prozent auf 13.303 Punkte, ein Plus von 215 Zählern. Mehr als 700 Zähler hat der Leitindex seit dem Tiefpunkt am Montag der vergangenen Handelswoche zugelegt und etabliert sich nun oberhalb der wichtigen 13.000-Punkte-Marke.

Dieser Bereich war in den vergangenen Monaten bereits eine wichtige Unterstützung, als dort neue Käufe einsetzten. Und als der Dax anschließend unter diese Marke rutschte, war es ein Widerstand, eine Marke, an der wieder verkauft wurde.

Doch wie weit kann diese Dax-Erholung laufen? Laut Charttechnik ist ein Kursanstieg um weitere 400 Punkte wahrscheinlich, entsprechend wäre der Bereich um rund 13.500 der nächste Widerstand. Kurse oberhalb von 14.000 Punkten wären eine große Überraschung. Das wäre aus verschiedenen Gründen ein erstes deutliches Anzeichen für eine nachhaltige Trendwende.

