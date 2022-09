Anleger blicken heute vor allem auf die neuen Arbeitslosenzahlen in der Europäischen Union. Bei VW hat Oliver Blume seinen ersten Tag als Konzernchef.

Düsseldorf Die Inflationsrate im Euroraum ist im August weiter gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent zu. Das drückte am Mittwoch auf die Stimmung an der Börse. Der Dax fiel am Mittwoch zeitweise bis auf 12.815 Punkte und schloss schließlich bei 12.835 Zählern.

Ob der Leitindex an diesem Donnerstag einen neuen Anlauf auf die 13.000er-Marke nimmt? Vor Handelsstart in Frankfurt hat es nicht den Anschein. So notiert das Börsenbarometer auf außerbörslichen Plattformen vorbörslich im Minus.

Heute haben die Anleger vor allem die Arbeitslosenzahlen in der Europäischen Union im Blick, die Eurostat im Laufe des Tages veröffentlichen wird. Die Arbeitslosenquote im Euroraum geht seit dem Höhepunkt der Coronapandemie im Jahr 2020 konstant zurück.

Außerdem berät die europäische Arzneimittelbehörde Ema auf einer Sondersitzung über Zulassungsanträge für Auffrischungsimpfungen gegen die Omikron-Varianten des Coronavirus. Die Behörde wird voraussichtlich noch in dieser Woche eine Entscheidung treffen.

