Das deutsche Börsenbarometer steht vor einem starken Kursrutsch zum Wochenauftakt. Offenbar hat eine Nachricht die Stimmung am Markt verändert.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht ein turbulenter Wochenauftakt bevor. Vorbörslichen Indikatoren zufolge dürfte der deutsche Leitindex zum Handelsauftakt über 400 Punkte schwächer in den Handel starten. Voraussichtlich wird der Eröffnungskurs bei 12.633 Punkten liegen, ein Minus von 3,1 Prozent.

Noch am Freitag ging das Börsenbarometer bei 13.050 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 3,3 Prozent. Mit der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten sowie mit der Eröffnung der US-Börsen knackte das Frankfurter Börsenbarometer die 13.000-Punkte-Marke.

Doch nach Börsenschluss hierzulande setzte an den US-Märkten eine Ausverkaufswelle ein. Der Dow-Jones-Index rutschte in der Spitze 850 Punkte ab. Aus dem zwischenzeitlichen Plus von 1,2 Prozent wurde plötzlich ein Minus von 1,5 Prozent.

