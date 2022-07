Börse am 06. Juli Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Vor dem deutschen Leitindex liegt ein impulsarmer Handelstag. Auch kleinere Konjunkturdaten könnten deswegen heute Beachtung finden. Vorbörslich liegt der Dax im Plus.

Düsseldorf Der Dax sucht weiter den Boden. Nach kurzem Auf am Montag ist der deutsche Leitindex am Dienstag 2,9 Prozent tiefer bei 12.401 Punkten aus dem Handel gegangen. Das ist nah am Jahrestief.

Vorbörslich zeigte sich der Leitindex am frühen Mittwochmorgen stabilisiert bei 12.568 Punkten (plus 1,5 Prozent). Dennoch: Die Rezessionsfurcht geht um und hat in der Nacht auch die US-Börsen sowie die asiatischen Handelsplätze ins Minus gezogen. Die Vorgaben sind entsprechend schlecht.

Aktuell gibt es weiter kaum Unternehmensimpulse, die die Börsen bewegen. Auch echte Konjunkturtermin sind rar. Einzig die Veröffentlichung der Auftragseingänge der deutschen Industrie hat Potenzial, die Märkte zu bewegen. Schließlich zeigt sich auch hieran, wie pessimistisch die Wirtschaft wirklich ist – oder wie konkret sich das schwierige Inflationsumfeld bereits auswirkt. Der Chemie-Branchenverband bilanziert derweil das erste Halbjahr.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen