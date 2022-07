Börse am 07. Juli Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Hat der Dax seinen Abwärtstrend gestoppt? Oder waren die Kursgewinne vom Mittwoch nur ein Strohfeuer? Mit Spannung schauen die Anleger unter anderem auf neue US-Konjunkturdaten.

Düsseldorf Die Leitfrage der Handelswoche ist bisher: Wann gelingt dem Dax eine erfolgreiche Aufholjagd? Versucht hat es das Börsenbarometer an allen Handelstagen, der Mittwoch endete schließlich mit einem klaren Plus. Der Dax ging 1,56 Prozent höher bei 12.594,52 Punkten aus dem Frankfurter Handel.

Die Zeichen am Donnerstag stehen weiter auf Kurszuwächse. Die Vorzeichen aus den USA sind positiv, in Asien schlugen sich die Märkte ebenfalls besser als am Vortag. Im frühen Handel liegt der Dax vorbörslich bei 12.708,5 Punkten 0,92 Prozent höher.

Die Märkte reagieren derzeit mehr auf die negative Grundlage denn auf positive Impulse – zumal gerade Unternehmensimpulse im Sommer oft ausbleiben. Und so sind selbst Zahlen vom SDax-Konzern About You eine willkommene Abwechslung. Sonst dürften die Fed-Protokolle auch die europäischen Börsen bewegen, die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend nochmals ihren Willen zu Zinserhöhungen untermauert.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen