Auch heute stehen wieder wichtige Konjunkturdaten im Fokus der Anleger. Gleichzeitig zeigt sich, wie die deutsche Börse auf die Rede von Jerome Powell reagiert.

Düsseldorf Nachdem die Inflationsrate in Europa zuletzt auf 10,0 Prozent gesunken ist, schloss der Dax am gestrigen Mittwoch 0,3 Prozent im Plus bei 14.397 Punkten. Zum Wochenstart am Montag und Dienstag war er jeweils mit einem Minus aus dem Handel gegangen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am heutigen Donnerstagmorgen vor Handelsstart fester.

Im Fokus der Anleger stehen an diesem Donnerstag erneut wichtige US-Konjunkturdaten. So gibt die US-Regierung bekannt, wie sich die Bauinvestitionen im Oktober entwickelt haben. Das Immobiliengeschäft in den USA gilt als bedeutsam für das Bruttoinlandsprodukt.

In den USA ist die Wirtschaft laut der Notenbank Fed von Mitte Oktober bis Ende November kaum oder nur mäßig gewachsen. Im Vergleich zur vorigen Befragung habe sich die wirtschaftliche Aktivität weiter verringert, teilte die US-Notenbank in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht „Beige Book“ mit. Hohe Zinsen und Inflation belasteten nach wie vor die Wirtschaft.

