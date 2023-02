Mit Spannung erwarten Anleger den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank und die Inflationsdaten für die Euro-Zone. Das spricht für einen handelsarmen Tag an der deutschen Börse.

Düsseldorf Vor den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag werden sich Investoren voraussichtlich zurückhalten. Am gestrigen Dienstag lag der Dax zeitweise rund ein Prozent im Minus, beendete den Handel allerdings kaum verändert bei 15.128 Punkten. Vorbörslich liegt der deutsche Leitindex auf außerbörslichen Plattformen im Plus.

„Die steigende Nervosität im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen auf dem Parkett ist deutlich zu spüren“, sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Broker CMC Markets. „Zinserhöhungen von 25 Basispunkten in den USA und 50 in der Euro-Zone sind eingepreist. Nur was kommt danach?“

Während von der Fed durchaus die Ankündigung einer Pause erwartet werde, dürfte die Europäische Zentralbank zumindest in ihrer zuletzt sehr restriktiven Rhetorik wieder etwas lockerer werden. Bei der US-Notenbank rechnen Analysten für Mittwoch mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

