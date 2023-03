Die aktuelle Handelswoche steht im Fokus der Inflationsraten für den Monat Februar. Am heutigen Mittwoch könnten aber noch weitere Zahlen für Impulse an der Börse sorgen.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex ist wieder zurück in seiner Seitwärtsbewegung. Das Börsenbarometer bewegt sich innerhalb der Handelsspanne von 400 Punkten, deren Obergrenze beim bisherigen Jahreshoch von 15.658 liegt.

Am gestrigen Dienstag musste der Leitindex zunächst einen erneuten Rücksetzer verkraften, der im Laufe des Nachmittags aber wieder aufgeholt wurde. Zum Handelsschluss notierte der Dax 0,1 Prozent im Minus bei 15.365 Zählern und damit auf einem ähnlichen Niveau wie zu Beginn des Monats.

Vorbörslich notiert das Börsenbarometer am heutigen Mittwoch auf außerbörslichen Plattformen bei etwa 15.396 Punkten und damit im Plus.

Die Veröffentlichung von Inflationsraten für den Monat Februar könnte für neue Impulse an der Börse sorgen. An diesem Mittwoch veröffentlicht das Statistische Bundesamt die erste Schätzung der deutschen Inflationsrate im Februar. Am Donnerstag folgt die Inflationsrate für den Euro-Raum.

