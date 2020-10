Börse am 1. Oktober Sieben Dinge, die für Anleger heute wichtig sind

Was macht der Dax am Donnerstag? Anleger werden zum Handelsstart vor allem auf Bayer schauen: Die Leverkusener verschärfen ihr Sparprogramm.

Düsseldorf Die steigenden Corona-Neuinfektionen bleiben ein Stressfaktor für die Märkte. Damit gehen Befürchtungen einher, dass weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Wirtschaft – und damit auch die Börse – belasten könnten.

Vorbörslich zeichnet sich im deutschen Aktienindex keine klare Richtung ab. Im frühen Handel notierte der Dax knapp 0,2 Prozent im Plus. Am Mittwoch war der deutsche Leitindex 0,5 Prozent niedriger aus dem Handel gegangen. Der europäische Aktienindex Euro Stoxx 50 fiel um 0,3 Prozent. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, an den bedeutenden Börsenplätzen Asiens fiel der Börsenhandel aufgrund von Feiertagen (China, Südkorea) und technischen Problemen (Japan) aus.

Bei den Einzelwerten wird am Donnerstag die Bayer-Aktie im Fokus stehen. Der Konzern hat zusätzliche Sparmaßnahmen in Milliardenhöhe angekündigt und dabei einen Arbeitsplatzabbau nicht ausgeschlossen. In den USA veröffentlicht der US-Getränke- und Snackartikelriese Pepsico am Donnerstag seine Zahlen für das dritte Quartal.

Auch auf die weitere Entwicklung der Palantir-Aktie werden die Märkte im Tagesverlauf schauen. Der Software-Spezialist hat am Mittwochabend sein Börsendebut gefeiert und einen Kurssprung in Höhe von 31 Prozent verzeichnen können.

Auf konjunktureller Seite horchen Marktbeobachter aktuell aufgrund von Äußerungen Christine Lagardes auf. Die hatte am Mittwoch auf eine laufende EZB-Debatte um neu definierte Geldmarktmaßnahmen zur Steuerung der Inflation verwiesen.

1 – Handel in den USA

Die Aussicht auf eine anhaltende Erholung der Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch hat am Mittwoch für Kauflaune an der Wall Street gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,2 Prozent höher auf 27.781 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 11.167 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 3363 Punkte zu.

Die US-Wirtschaft ist im Corona-Frühjahr etwas weniger stark abgestürzt als bislang angenommen. Zudem setzten die Anleger auf die Einigung auf ein weiteres Konjunkturpaket. „Der Markt feiert am Rande, dass die Wirtschaft noch nicht ganz zusammenbricht“, sagte Willie Delwiche, Investitionsstratege beim Finanzdienstleister Baird.

Positive Impulse kamen insbesondere vom US-Arbeitsmarkt. Mit der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Rezession haben US-Firmen im September mehr Stellen geschaffen als im Vorfeld erwartet, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Personaldienstleisters ADP hervorgehrt.

2 – Handel in Asien

Systemstörungen an der Börse in Tokio führten zur Einstellung des gesamten Aktienhandels in Japan. Es sei nicht sicher, wann die Störung behoben sei, teilte der Aktienmarkt mit. In China begann mit dem Nationalfeiertag am 1. Oktober die arbeitsfreie sogenannte „Goldene Woche“. Entsprechend hatten die Börsenplätze in Schanghai und Hongkong geschlossen. Auch in Südkorea fand aufgrund eines Feiertags kein Handel statt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

3 – EU-Sondergipfel berät über Verhältnis zur Türkei

Angesichts des Erdgaskonflikts im östlichen Mittelmeer beraten die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag über eine gemeinsame Linie im Verhältnis zur Türkei. Damit verknüpft sind auch mögliche Sanktionen gegen Verantwortliche für Wahlfälschung und Gewalt in Weißrussland, die bislang durch Zypern blockiert werden.

Zudem stehen am ersten Tag des zweitägigen Treffens das Verhältnis zu China, die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny sowie die Eskalation in der Konfliktregion Berg-Karabach auf dem Programm von Kanzlerin Angela Merkel und ihren Kollegen. EU-Ratspräsident Charles Michel erhofft sich von dem Gipfel ein Signal, dass die EU bei zentralen außenpolitischen Fragen geschlossen und entschlossen in der Welt auftritt. Die daraus folgenden Signale betreffen auch die Märkte: Schafft die EU es, die Konfliktpotenziale zu entschärfen, beruhigt das auch die Börsen. Andererseits könnten Maßnahmen gegen die Türkei und Russland die Rohstoffmärkte nervös machen.

5 – Bayer verschärft das Sparprogramm

Bei den Einzelwerten wird am Donnerstag die Bayer-Aktie im Fokus stehen. Der Konzert hatte am Mittwoch nach Börsenschluss zusätzliche Sparmaßnahmen in Milliardenhöhe angekündigt und dabei einen Arbeitsplatzabbau nicht ausgeschlossen.

„Um Bayer in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld weiter voranzubringen, hat der Vorstand beschlossen, zusätzliche operative Einsparungen in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr ab 2024 auf den Weg zu bringen“, teilte der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern in einer Pflichtmitteilung mit.

5 – H&M legt Geschäftszahlen vor

Der weltgrößte Modeeinzelhändler dürfte im dritten Quartal dieses Jahres weniger hart von den Folgen der Pandemie getroffen worden sein als im Quartal zuvor. Nach vorläufigen Zahlen sind die Erlöse in dem Ende August beendeten dritten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent zurückgegangen.

Im Vorquartal hatte H&M noch ein Umsatzminus von 50 Prozent zu verkraften. Zeitweise waren im Lockdown 80 Prozent der Geschäfte geschlossen. Das Umsatzplus von 36 Prozent im Onlinehandel konnte die Einbußen im stationären Handel nicht ausgleichen.

6 – Pepsico berichtet über das dritte Quartal

Der US-Getränke- und Snackartikelriese veröffentlicht seine Zahlen für das dritte Quartal. Bisher ist Pepsico relativ gut durch die Krise gekommen. Die Erlöse im zweiten Quartal lagen nur drei Prozent niedriger als im Jahr zuvor. Analysten rechnen für das dritte Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,48 Dollar nach 1,56 Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Aktie kann als Branchenindikator gelten.

7 – Laufende Debatte im Inflationsziel

Auch die Entwicklung am Devisenmarkt ist von besonderem Interesse. Denn nach dem Strategieschwenk der US-Notenbank erwägt auch die EZB mehr Spielraum beim Ansteuern ihres Inflationsziels. EZB-Präsidentin Christine Lagarde verwies am Mittwoch in einer Videoschalte auf einer Finanzkonferenz auf eine laufende Debatte unter Währungshütern. Dabei stelle sich die Frage, ob Zentralbanken sich verpflichten sollten, nach längeren Zeiten mit zu niedriger Inflation danach entsprechend auch einen höheren Preisdruck zu tolerieren.

Termine Unternehmen am 1. Oktober

9:45 Uhr, Deutschland, Bankenkonferenz der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) zum Ausblick für die Branche in Europa u.a. mit Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier

8 Uhr, Schweden: H&M Q3-Zahlen (detailliert)

12 Uhr, USA: Pepsico Q3-Zahlen

Termine Konjunktur am 1. Oktober

8 Uhr, Großbritannien, Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung)

8:30 Uhr, Schweiz, Verbraucherpreise 09/20

9:55 Uhr, Deutschland, Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung)

10 Uhr, Euro-Zone, Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung)

11 Uhr, Euro-Zone: Arbeitsmarktdaten 08/20

11 Uhr, Euro-Zone, Erzeugerpreise 08/20

14:30 Uhr, USA, Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 Uhr, USA, Konsumausgaben 08/20

14:30 Uhr, USA, Private Einkommen 08/20

15:45 Uhr, USA, Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung)

16 Uhr, USA, Bauausgaben 08/20

16 Uhr USA, ISM Verarbeitendes Gewerbe 09/20

17:45 Uhr Rede von EZB-Chefvolkswirt Lane bei der CEBRA-CEPR-Konferenz

Bundesbank Finanzstabilitätsrat inklusive PK

