Der Dax erholt sich zur Wochenmitte, die Marke von 16.000 Punkten scheint wieder greifbar. Heute stehen neben US-Verbraucherpreisen die Geschäftszahlen zahlreicher Dax-Konzerne auf dem Plan.

Frankfurt, Düsseldorf Der Dax hat am Mittwoch den Rücksetzer vom Vortag teilweise wieder ausgebügelt. Die Nachricht über eine von der italienischen Regierung beschlossene Übergewinnsteuer für Banken hatte am Dienstag teils hohe Kursverluste im Finanzsektor ausgelöst, woraufhin die italienische Regierung am Mittwoch mit einer Obergrenze für die geplante Steuer reagierte.

Nachdem der Dax am Dienstag unter die Marke von 15.800 Punkten gefallen war, schien zur Mitte der Woche die wichtige Marke von 16.000 Punkten wieder greifbar. Nach zwischenzeitlich höheren Gewinnen behauptete der deutsche Leitindex am Ende ein Plus von 0,49 Prozent auf 15.852 Punkte. Damit kehrte er in seine vorangegangene Konsolidierungsspanne zurück.

Vorbörslich notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus bei 15.949 Punkten. Aus konjunktureller Sicht könnten heute insbesondere Zahlen zur Inflation aus den USA an der Börse für Bewegung sorgen: Dort werden Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Juli verkündet.

