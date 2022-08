Börse am 10. August Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Wie entwickelt sich die Inflation in den USA, aber auch in Deutschland und China? Wichtige Daten zur Preisentwicklung dürften die Finanzmärkte heute besonders bewegen.

Düsseldorf Mit Spannung warten die Finanzmärkte auf die neuesten Inflationsdaten aus den USA. Der starke Preisauftrieb hat die US-Notenbank zuletzt zu großen Zinsschritten veranlasst. Mit 9,1 Prozent wurde im Juni die höchste Jahresteuerung seit November 1981 erreicht. Für Juli erwarten von Reuters befragte Experten, dass die Inflation auf 8,7 Prozent zurückgeht. Ob die Fed im September einen weiteren Zinssprung von 0,75 Prozentpunkten wagt oder einen kleineren Schritt bevorzugt, dürfte maßgeblich von der heute präsentierten Entwicklung der Verbraucherpreise abhängen.

Die Börse reagierte bereits auf die erwarteten USA-Zahlen. Nach dem freundlichen Wochenstart gingen die Anleger in Europa gestern, am Tag vor den Inflationszahlen, in Deckung. Der Dax schloss am Dienstag ein Prozent schwächer auf 13.551 Punkten. „Die US-Inflationsrate für den Juli dürfte wegweisend für die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank sein“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Auf vorbörslichen Plattformen lag der Dax weiterhin im Minus.

