Der Leitindex hat am Donnerstag bereits ein neues Jahreshoch erreicht. Kann der Dax an diesem Freitag daran anknüpfen? Anleger blicken besonders nach Großbritannien.

Düsseldorf Das deutsche Börsenbarometer Dax hat am gestrigen Handelstag ein neues Jahreshoch markiert. Der Leitindex erreichte zwischenzeitlich 15.659 Punkte, musste aber am Nachmittag wieder einige Gewinne abgeben. Zum Handelsschluss lag der Dax noch 0,7 Prozent im Plus, bei 15.523 Zählern.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Leitindex am heutigen Freitag vorbörslich bei etwa 15.385 Punkten und damit im Minus.

Angetrieben wurde der Leitindex am Donnerstag besonders von positiven Unternehmenszahlen. Dabei durften sich die Anleger von Siemens, Deutsche Börse und Fresenius über deutliche Kursgewinne freuen.

Zudem ist die Inflationsrate im Januar in Deutschland etwas langsamer gestiegen, als von Experten erwartet. Das Statistische Bundesamt verkündete gestern, dass die Verbraucherpreise um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sind. Im Dezember lag die Inflationsrate noch bei 8,6 Prozent.

