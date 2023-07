Der Dax befindet sich kurstechnisch aktuell in einem wichtigen Bereich. Zum Wochenauftakt sind aber vorerst keine größeren Bewegungen zu erwarten.

Frankfurt, Düsseldorf Nach einer schwachen Handelswoche mit einem Verlust von insgesamt 3,5 Prozent ist der deutsche Aktienmarkt um Stabilität bemüht. Immerhin konnte der Dax am Freitag seine Verlustserie stoppen: Der Leitindex ging 0,5 Prozent fester bei 15.603 Punkten aus dem Handel.

Am Montagmorgen dürfte der Dax auf diesem Niveau wieder eröffnen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen wird er kaum verändert gehandelt.

Die Marke von 15.600 Zählern, bei der der Dax gerade notiert, hat eine strategisch wichtige Bedeutung. Sie galt seit Anfang April immer wieder als Auffangzone bei Verlusten. Diesen Unterstützungsbereich hatte der Dax in der Vorwoche kurzzeitig nach unten verlassen.

Unternehmens- und konjunkturseitig stehen zum Wochenauftakt kaum neue Impulse an. In den USA äußern sich drei Leiter von regionalen Notenbanken. Die Aussagen der Notenbanker könnten Hinweise darauf geben, welche Zinspolitik von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in Zukunft zu erwarten ist.

1 – Märkte in den USA

