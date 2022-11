Am Donnerstag ist der Ausgang der US-Zwischenwahlen immer noch nicht eindeutig. Der Dax jedoch hat mit dem erneuten Überschreiten der 200-Tage-Linie die Trendwende geschafft.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax lag zum Handelsschluss am Mittwoch zwar mit 0,2 Prozent leicht im Minus – mit 13.666 Punkten schloss er aber den zweiten Tag in Folge über der 200-Tage-Linie bei 13.618 Punkten. Laut technischer Analyse handelt es sich bei der Aufwärtsbewegung des Dax damit nun um eine nachhaltige Trendwende. Sie könnte nun einige Anschlusskäufe nach sich ziehen. Vorbörslich notiert der Dax am Donnerstag auf außerbörslichen Plattformen bei 13.603 Punkten und damit leicht im Minus.

An den Märkten stehen weiter die Midterms in den USA im Fokus. In der Nacht zum Donnerstag deutete sich eine leichte Mehrheit für die Republikaner im Repräsentantenhaus an, im Senat dagegen könnte der Ausgang wegen einer erst für Anfang Dezember angesetzten Neuwahl in Georgia noch fast einen Monat unklar bleiben. Ein flächendeckendes Erstarken der Republikaner, mit dem viele Beobachter gerechnet hatten, blieb damit aus.

