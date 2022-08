Börse am 11. August Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die neuesten Inflationsdaten aus den USA sorgen für Euphorie an den Börsen. Doch wie lange hält die an? Die Teuerung ist immer noch sehr hoch.

Düsseldorf Die neuesten Inflationsdaten aus den USA haben die Anleger positiv aufgenommen und die Börsenkurse steigen lassen. Der Deutsche Aktienindex (Dax) stieg um 1,2 Prozent auf gut 13.700 Punkte.

Die Teuerung in den USA war im Juli nicht so stark gestiegen, wie es Analysten erwartet hatten. Der Verbraucherpreisindex legte binnen Jahresfrist um 8,5 Prozent zu. Experten hatten mit einem Plus von 8,7 Prozent gerechnet. Im Juni war die Inflationsrate mit 9,1 Prozent auf den höchsten Stand seit 40 Jahren gestiegen.

Damit sinkt der Druck auf die US-Notenbank etwas, die Zinsen weiter massiv zu erhöhen. Das ist eine gute Nachricht für den Rentenmarkt, für den Aktienmarkt und für die US-Wirtschaft, weil das Rezessionsrisiko damit sinken dürfte.

Allerdings ist die Inflation immer noch hoch, und der Weg zu den niedrigen Teuerungsraten, die das vergangene Jahrzehnt geprägt haben, noch weit.

