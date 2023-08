Konjunkturdaten aus den USA und Großbritannien dürften die Märkte bewegen. In Deutschland stellen Bechtle, Varta und Salzgitter ihre Ergebnisse vor.

Frankfurt, Düsseldorf Nach seiner Schwächephase zu Monatsbeginn erholt sich der Dax weiterhin. Zusätzlichen Auftrieb gaben ihm am Donnerstag die US-Inflationszahlen, die den deutschen Leitindex zeitweise über die 16.000-Marke hoben. Am Ende geht der Dax mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 15.997 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich verzeichnet der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen ein leichtes Minus von 0,4 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf könnten die Veröffentlichung zahlreicher Konjunkturdaten für Bewegung an der Börse sorgen. Anleger erwarten unter anderem die Wachstumszahlen für Juni aus Großbritannien sowie die britische Industrieproduktion. Auch die Verbraucherdaten aus den USA könnten die Märkte weiter bewegen.

Aus deutscher Sicht stehen heute verschiedene Geschäftszahlen an, darunter von Bechtle, Varta und Salzgitter. Bereits am Donnerstagabend präsentierte die Metro AG ihre Ergebnisse: Der Großhandelskonzern hat im dritten Quartal den Gewinn dank des Verkaufs seines Geschäfts in Indien deutlich gesteigert.

