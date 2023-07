Die Lage am deutschen Aktienmarkt bleibt weiter angespannt, eine Abwärtsbewegung gilt laut Charttechnik als wahrscheinlich. Im Fokus stehen Konjunkturdaten.

Frankfurt, Düsseldorf Die Lage am deutschen Aktienmarkt ist fragil: Am Montag ging der Dax zwar 0,5 Prozent höher bei 15.673 Punkten aus dem Handel. Das Tief vom Freitag bei 15.456 ist damit aber noch in Reichweite. Und ein Blick auf die Charttechnik zeigt: Die Abwärtsbewegung dürfte anhalten.

Am Dienstag notiert der deutsche Leitindex auf außerbörslichen Handelsplattformen vor dem Handelsstart leicht im Plus. Am Ende der vergangenen Handelswoche war das Frankfurter Börsenbarometer auf den tiefsten Stand seit Ende März 2023 gefallen. Damit wurde ein Bereich aufgelöst, in dem sich der Dax drei Monate lang bewegt hatte: Dieser erstreckte sich von 15.700 Punkten auf der Unter- bis 16.400 Zählern auf der Oberseite. Dabei fiel auf: Der Dax verlor in sehr kurzer Zeit sehr viele Punkte, was als Zeichen von Schwäche gilt.

