Börse am 11. Mai Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Nach dem Ausverkauf zum Wochenanfang nutzen einige Anleger die Kursrückgänge an den Börsen nun für Aktienkäufe. Wird sich diese Tendenz auch am heutigen Mittwoch fortsetzen?

Düsseldorf Wie wird sich der Dax am heutigen Mittwoch entwickeln? Noch Anfang der Woche hatte die Furcht vor schnell steigenden Zinsen für große Skepsis unter den Anlegern gesorgt. Zudem hat eine drastische Konjunkturabkühlung in China viele Investoren verschreckt.

Am heutigen Mittwoch notiert der Dax zum Handelsstart kaum leicht im Plus. Neue Impulse gibt es durch die laufende Berichtssaison der Unternehmen. Zahlreiche Konzerne legen heute Quartalszahlen vor, darunter der Energieversorger Eon, der Münchener Konzern Siemens Energy, der Düngemittel- und Salzhersteller K+S sowie der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1. Im Finanzsektor berichten die Aareal Bank und die Förderbank KfW über das erste Quartal. Die Commerzbank lädt zur Hauptversammlung ein, die in diesem Jahr erneut als Online-Veranstaltung abgehalten wird. Auch beim Autokonzern BMW sowie beim Sportartikelhersteller Puma sind für heute die Aktionärstreffen angesetzt.

