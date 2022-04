Börse am 12. April Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax ist mit einem Minus in die neue Handelswoche gestartet. Die Stimmung dürfte auch in der weiteren Karwoche gedämpft bleiben.

Düsseldorf Die Anleger bleiben auch zu Beginn der Karwoche vorsichtig: Der Leitindex Dax setzte seinen Zickzack-Kurs seit Mitte vergangener Woche am Montag fort und ging mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 14.193 Punkten aus dem Handel. Der MDax notierte 0,8 Prozent tiefer bei 30.572 Zählern. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax vorbörslich bei am frühen Dienstagmorgen bei 14,192.

Getrübt wurde die Stimmung von gleich mehreren Faktoren: Die coronabedingten Abriegelungen in China sowie die Folgen des Ukrainekrieges besorgen die Investoren. Hinzu kamen Befürchtungen im Zusammenhang mit der US-Geldpolitik, nachdem die US-Notenbank vergangene Woche drastische Zinserhöhungen und eine Verringerung der Bilanzsumme signalisiert hatte, um den Preisdruck zu dämpfen. Getrübt wurde die Marktstimmung von der Aussicht auf eine Konjunkturabschwächung in Verbindung mit der hohen Inflation: Das ZEW veröffentlicht am Dienstag seine Konjunkturerwartungen, in den USA werden die Verbraucherpreise bekanntgegeben.

