Der deutsche Leitindex dürfte zum Wochenauftakt innerhalb seiner vierwöchigen Handelsspanne bleiben. Mehr Spannung signalisiert der Ölmarkt.

Düsseldorf Der Blick auf den Dax-Chart der vergangenen vier Wochen zeigt einen Seitwärtstrend. Die Handelsspanne beträgt nur 435 Punkte, mit 14.584 Zählern auf der Ober- und 14.149 auf der Unterseite. Daran dürfte sich am heutigen Handelstag wenig ändern.

Vorbörslichen Indikatoren zufolge startet der deutsche Leitindex bei 14.295 Punkten in den Handel, rund 289 Zähler weniger. Am vergangenen Freitag beendete das Börsenbarometer den Handel 0,7 Prozent höher mit 14.371 Punkten. Auf Wochensicht ist beim Dax allerdings ein Minus von gut einem Prozent zu erwarten.

Vieles spricht dafür, dass der deutsche Leitindex den gesamten Montag innerhalb dieser Handelsspanne bleibt. Dann für die Analysten der Landesbank Helaba gibt es „keine relevanten Datenveröffentlichungen“ am heutigen Montag. Erst die Zahlen des US-Konzerns Oracle nach Börsenschluss jenseits des Atlantiks und vor allem die US-Inflationsrate, die erst am morgigen Dienstag veröffentlicht wird, dürften für neuen Schwung in den Handel an der Frankfurter Börse sorgen

