Die US-Inflationsdaten düften für Spekulationen über die Zinspolitik der Fed in diesem Jahr schüren. Der Dax könnte langsam Schwierigkeiten bekommen, seine hohen Zugewinne zu halten.

Düsseldorf Am Donnerstag könnte es der Dax schwer haben, den am Mittwoch unerwartet fortgesetzten Aufwärtstrend beizubehalten. Vorbörslich lag der deutsche Leitindex jedoch leicht im Plus.

Die Anlegerstimmung bleibt neutral, doch die Nachrichtenlage könnte am Donnerstag einen stärkeren Einfluss haben: Die neuen Inflationsdaten aus den USA könnten Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in Nordamerika in den Markt tragen und zu Spekulationen über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed anregen.

Schon am Mittwoch gab es angesichts einer neutralen bis negativen Nachrichtenlage eigentlich keinen Anlass für weitere Zukäufe der bereits hoch investierten Anleger.

Der überraschende deutliche Zugewinn schürt entsprechend Ängste davor, dass die Börsenstimmung der tatsächlichen Lage davonläuft.

Anstelle der erwarteten weiteren Konsolidierung ging es um 1,2 Prozent nach oben auf 14.948 Punkte, dabei fiel zwischenzeitlich mit 14.965 Punkten sogar das bisherige Verlaufshoch der seit Ende September andauernden 3000-Punkte-Rally. Damit hat der Dax in diesem Jahr bereits über 1000 Punkte gewonnen.

