Börse am 12. Juli Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax steht erneut unter Druck. Anleger blicken zudem auf den Euro, der kurz vor der Parität zum Dollar steht.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt kehrt wieder Ernüchterung ein. Noch vergangene Woche schloss der deutsche Leitindex über 13.000 Punkten. Am Montag fiel er wieder unter diese Marke und schloss 1,4 Prozent im Minus bei 12.832 Punkten. Der EuroStoxx50 gab ein Prozent auf 3471 Stellen nach.

Grund dafür waren die Unsicherheiten rund um die künftigen Gaslieferungen aus Russland. Die Pipeline Nord Stream 1 wird seit Montag gewartet – normalerweise ein Routinevorgang, von dem die Öffentlichkeit keine große Notiz nimmt.

In diesem Jahr ist jedoch die Befürchtung groß, dass Russland als Reaktion auf die Sanktionen des Westens wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine den Gashahn zu lässt. „Die Angst vor einem totalen Lieferstopp ist schon an Tag Eins der eigentlichen Routinemaßnahme an der Frankfurter Börse deutlich zu spüren“, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets.

