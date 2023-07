Das Handelsvolumen auf den Märkten ist saisonal schwach, sodass schon kleine Veränderungen große Kursbewegungen auslösen können. Am Mittwoch stehen die US-Inflationsdaten im Fokus.

Frankfurt, Düsseldorf Viele Börsianer sind offenbar bereits im Urlaub – diesen Schluss legt das geringe Handelsvolumen der vergangenen Tage nahe. Der deutsche Leitindex Dax machte am Dienstag dennoch weiter Boden gut und schloss rund 0,8 Prozent höher bei 15.790 Punkten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am Mittwochmorgen vorbörslich im Plus.

Allerdings legt der saisonale Faktor weitere Kursverluste nahe, wie ein Blick auf die Charttechnik zeigt. Bislang ist der Dax seit seinem Jahreshoch von 16.427 Zählern Mitte Juni um rund sechs Prozent gefallen. Das ist vergleichsweise wenig. Üblicherweise kommt es in den Sommermonaten zu Korrekturen von einem Kursrückgang von zehn Prozent oder mehr.

Daher wäre ein nachhaltiger Dax-Stand über 16.000 Punkten eine Überraschung. Denn bislang handelt es sich bei der Dax-Entwicklung seit dem Kursrutsch unter die Marke von 15.700 Zählern nur um ein sogenanntes Pullback: den erneuten Test einer Marke, die zuvor durchbrochen wurde.

