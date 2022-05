Börse am 12. Mai Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Nervosität an den Aktienmärkten ist hoch. Der Ukrainekrieg sorgt zudem für eine angespannte Lage an den Gas- und Ölmärkten.

Düsseldorf Wie werden die jüngsten Inflationsdaten aus den USA an den Börsen am heutigen Donnerstag nachwirken? Am gestrigen Mittwoch hatten sie teilweise zu einer Achterbahn an den Aktienmärkten geführt. In den USA gab vor allem die Technologiebörse Nasdaq deutlich nach. Der deutsche Aktienmarkt hatte sich hingegen nur kurz aus dem Tritt bringen lassen.

Am heutigen Mittwochmorgen notiert der Dax vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus.

Klar ist, dass die Inflation zu dem größten Problem an den Finanzmärkten und in der Politik geworden ist. Fed-Chef Jerome Powell hatte bereits eingeräumt, dass es schwierig werden wird, die Inflation mit steigenden Zinsen zu bekämpfen und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Land nicht in eine Rezession schlittert.

