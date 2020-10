Börse am 12. Oktober Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Steigende Corona-Zahlen in vielen Städten halten Börsianer auch in der neuen Woche in ihrem Bann. Zugleich steht das Ringen um das US-Konjunkturpaket im Fokus.

Düsseldorf Mit starken Vorgaben geht die neue Börsenwoche los: In der vergangenen Woche konnte der Deutsche Leitindex rund 2,5 Prozent zulegen, am Freitag ging er mit 13.051 Punkten aus dem Handel. Am frühen Montag notiert der Dax vorbörslich erneut im Plus. Auf der außerbörslichen Handelsplattform IG lag er zuletzt 0,5 Prozent höher bei 13.108 Zählern.

Ein Fokus der Anleger dürften auch in dieser Woche wieder die USA sein. Dort spielt derzeit vor allem das Ringen um die US-Konjunkturhilfen mitten im Wahlkampf eine wichtige Rolle. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Gespräche über weitere Anreize für die unter der Corona-Pandemie leidende US-Wirtschaft wiederaufgenommen hat, machte sich unter Investoren zuletzt Erleichterung breit.

Zugleich gab der US-Präsident am Sonntag per Twitter bekannt, er sei nun gegen das Coronavirus immun und könne auch niemanden mehr anstecken. Der Kurznachrichtendienst Twitter versah den Eintrag daraufhin mit einem Warnhinweis: Der Tweet verletzte die Regeln über die Verbreitung von irreführender und möglicherweise gefährlicher Informationen in Bezug auf Covid-19. In der Forschung ist unklar, wie lange von einer Ansteckung genesene Menschen Antikörper gegen das Virus haben und ob sie gegen eine zweite Infektion immun sind.

Die in der Tendenz steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen und die damit einhergehenden Maßnahmen dürften Anleger ebenfalls weiter beschäftigten. Nach Ansicht von Michael Bissinger, Analyst der DZ Bank, bleibt das Hauptrisiko auch für die Aktienmärkte „eine Eskalation der zweiten Welle der Corona-Pandemie, wenngleich diese wirtschaftlich weniger stark wirken sollte als die erste.“

1 – Handel in den USA

In den festgefahrenen Verhandlungen über Corona-Hilfen schlägt die US-Regierung dem Kongress nun stark abgespeckte Soforthilfen vor. Nicht abgerufene Mittel aus dem Hilfsfonds für kleine Unternehmen sollten dafür freigegeben werden, schreiben Finanzminister Steven Mnuchin und der Chef des Präsidialamtes Mark Meadows in einem am Sonntag bekannt gewordenen Brief an die Abgeordneten. Es handelt sich um Gelder im Volumen von 130 Milliarden Dollar.

Damit liegen die Mittel deutlich unter dem umstrittenen Corona-Hilfspaket. Die oppositionellen Demokraten wollen dafür 2,2 Billionen Dollar bewilligen. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt 1,8 Billionen Dollar angeboten. Umstritten ist zudem die Verteilung des Geldes.

Im Senat haben die Republikaner die Mehrheit, im Repräsentantenhaus die Demokraten. Die Hilfen müssen beide Kammern passieren. Wegen der vielen Schwierigkeiten schwinden Hoffnungen, die Hilfen könnten vor der Präsidentenwahl am 3. November beschlossen werden.

Die Diskussion über ein Hilfspaket wird an den US-Börsen aufmerksam verfolgt. Noch am Freitag hatte Trumps 1,8-Billionen-Vorschlag ihnen ordentlich Auftrieb gegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,6 Prozent höher auf 28.586 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,4 Prozent auf 11.579 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 3477 Punkte zu.

2 – Handel in Asien

Die asiatischen Anleger haben am Montag zunächst auf die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gesetzt. China hat die Corona-Pandemie scheinbar weitgehend unter Kontrolle gebracht, weshalb sich die Wirtschaft spürbar erholt. Verunsichert waren die Anleger allerdings von Nachrichten aus der Millionenmetropole Qingdao, in der alle neun Millionen Einwohner infolge von Ansteckungen in Zusammenhang mit einem Krankenhaus der Stadt auf das Virus getestet werden sollen.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 23.526 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1640 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 2,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

3 – Hauptversammlung der S Immo

Die österreichische Immobilien-Investmentgesellschaft S Immo hält ihre Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung ab. Für das erste Halbjahr hatte das Wiener Unternehmen trotz heftiger Einbußen durch die Coronakrise ein positives Ergebnis von 16,1 Millionen Euro gemeldet. Ausschlaggebend hierfür waren im Wesentlichen verbesserte Immobilienbewertungen in Deutschland in Höhe von insgesamt 32,9 Millionen Euro. Die Dividende für 2019 soll wie bereits im Jahr zuvor bei 0,70 Euro liegen.

4 – EZB-Bericht zu einer digitalen Währung

EZB-Direktor Fabio Panetta stellt der Fachkommission für Wirtschaftspolitik (Econ) des Europäischen Parlaments in einer Videokonferenz den Bericht zur digitalen Währung vor. „Wir müssen für die Emission eines digitalen Euros bereit sein“, hatte Panetta bereits im Vorfeld gefordert.

5 – Diskussion über die Konjunkturpolitik

Bei der Veranstaltung „Pandemie, Wirtschaft und Europa – Herausforderungen der Politischen Ökonomie“ diskutiert Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Berlin unter anderem mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, dem BASF-Chef Martin Brudermüller, BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sowie Gerhard Hofmann, Mitglied des Vorstands des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, über Konjunkturpolitik und die EU-Ratspräsidentschaft in Coronazeiten.

6 – Vortrag von Bundesgesundheitsminister Spahn

Die Reihe Munich Economic Debates des Ifo-Instituts befasst sich derzeit mit dem Schwerpunkt „Die neue Welt(un)ordnung – wie Wirtschaft und Politik nach der Pandemie eine neue Normalität aufbauen können“. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird im Rahmen seines Vortrags „Neue Normalität mit Covid-19 – was muss die Gesundheitspolitik leisten?“ über die derzeit noch bestehenden Schwächen des deutschen Systems sprechen und darüber, welche Ressourcen künftig gebraucht werden.

Termine Konjunktur am 12. Oktober

08:00 Uhr Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 09/20 (vorab)

08:00 Uhr Deutschland: Großhandelspreise 09/20

07:45 Uhr Schweiz: Seco Konjunkturprognose 10/20

13:00 Uhr USA: IWF und Weltbank, Jahrestagung (Online) Interview mit EZB-Chefin Lagarde

Sonstige Termine am 12. Oktober

09:30 Uhr Deutschland: Online-Buchvorstellung „Die neue Aufklärung“ von Marcel Fratzscher – Wirtschaft und Gesellschaft nach der Coronakrise

10:30 Uhr Deutschland: Videokonferenz zur Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion in Europa

Parlamentarier befragen hochrangige Mitglieder der Bundesregierung und Vertreter europäischer Institutionen

10:30 Uhr Begrüßung Schäuble

12:45 Uhr Rede Gentiloni über Maastricht-Regeln

14:45 Uhr Rede Dombrovskis zu den Zukunftsthemen im Mehrjährigen Finanzrahmen

11:00 Uhr Deutschland: Bericht OECD zu Fortschritten bei den Verhandlungen über Lösungen zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft

11:45 Uhr Schweden: Bekanntgabe des Wirtschaftsnobelpreises durch Schwedens Wissenschaftsakademie

16:15 Uhr Deutschland: Digitalkonferenz des SPD-Wirtschaftsforums u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)

EU: Jahrestagung des Nachhaltigkeitsnetzwerks ESDN zum europäischen Green Deal

