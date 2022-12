Die US-Inflationsdaten sind das bestimmende Thema für den Aktienhandel am Dienstag. Zusätzlich blicken Anleger auf den ZEW-Index und die angespannte Corona-Lage in China.

Düsseldorf In dieser Woche könnten die Aktienmärke durcheinandergewirbelt werden. Vor den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA am heutigen Dienstag haben sich die Anleger aber zurückgehalten.

Das zeigte sich auch an den dünnen Handelsumsätzen am deutschen Aktienmarkt. Der Dax beendete den eher lustlosen Handel am Montag mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 14.306,63 Punkten.

Mit der Ruhe dürfte es aber vorbei sein, wenn die Leitzinsentscheidungen in den USA und im Euro-Raum in dieser Woche verkündet werden. Vorbörslich liegt der Dax am Dienstag etwa 0,2 Prozent im Plus bei 14.343 Punkten.

Anleger blicken zudem auf das ZEW-Konjunkturbarometer, die Corona-Lage in China und den britischen Arbeitsmarkt. Darüber hinaus fällt der Bundesgerichtshof am Dienstagmorgen sein Urteil zur Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank.

