Börse am 13. Juli Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax hat zuletzt etwas Boden gutgemacht, steht jedoch weiter unter Druck. Heute erwarten Anleger die neuen Inflationsdaten aus den USA.

Düsseldorf Wie haben sich die US-Verbraucherpreise im Juni entwickelt? Diese Frage treibt Anleger an diesem Mittwoch um. Am Nachmittag wird die Teuerungsrate in den USA bekannt gegeben, die im Mai zuletzt die Aktienmärkte schockiert hatte, als sie auf 8,6 Prozent angestiegen war. Das war das höchste Niveau seit Dezember 1981.

Analysten erwarten, dass die Inflation im Juni weiter gestiegen ist, obwohl die Notenbank Fed den Leitzins bereits auf 1,75 Prozent angehoben hat. Sollten die Preise in den USA weiter steigen, kann sich das auch auf den deutschen Aktienmarkt auswirken: Der Dax reagiert meist darauf, wie sich die Kurse an der Wall Street nach neuen Inflationsdaten entwickeln.

