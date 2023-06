I n Deutschland und in den USA werden wichtige Inflationsdaten erwartet. Diese legen den Grundstein für zentrale Zinsentscheidungen in dieser Woche.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt kommt es in diesen Tagen zu einer Richtungsentscheidung. Denn es stehen gleich mehrere wichtige Termine an. Mit der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank und den Notenbanken in Japan und China nehmen gleich vier bedeutende Zentralbanken eine Zinsentscheidung vor.

In den USA werden am Dienstag die Inflationszahlen vorgestellt. Börsianer rechnen damit, dass die Inflation im Mai leicht rückläufig war. Ob dieser Rückgang den US-Notenbankern genügt oder ob sie die Zinssätze wie in der Vergangenheit weiter anheben, bleibt abzuwarten. Die Anleger erwarten einen Kurswechsel in der Zinspolitik.

Nicht nur in den USA steht die Inflationsrate im Fokus, auch in Deutschland gehört die Teuerungsrate zu den wichtigsten wirtschaftlichen Themen. Das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) gibt am Dienstag die endgültigen Werte für den Monat Mai bekannt.

