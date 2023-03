Der Kollaps zweier US-Banken dürfte die Märkte zu Wochenstart bewegen. Zwar werden alle Einlagen für Kunden zugänglich gemacht. Trotzdem weckt es Erinnerungen an die Finanzkrise.

Düsseldorf Kurz vor dem Start der neuen Handelswoche haben die US-Behörden in die Pleite der Silicon Valley Bank eingegriffen. Alle Kundeneinlagen sollen am Montag verfügbar sein – auch über die Obergrenze von 250.000 Dollar hinaus. Zunächst war die Rede davon, dass Kunden lediglich auf 30 bis 50 Prozent ihrer Guthaben wieder zugreifen könnten.

Im gleichen Zuge schlossen die Behörden eine weitere Bank – die in New York ansässige Signature Bank. Auch dort sollen Kunden aber ihre Gelder in vollen Umfang wiederbekommen.

Die US-Börsen drückte der Bankenkollaps ins Minus, in Asien blieben große Kursrutsche aus. Auch die deutschen Märkte dürfte zum Wochenstart die Frage bewegen, wie genau es mit der SVB weitergeht. Denn die größte Pleite einer US-Bank seit mehr als einem Jahrzehnt weckt ungute Erinnerungen an den Ausbruch der Finanzkrise 2008.

