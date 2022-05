Börse am 13. Mai Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Das globale Umfeld der Märkte stimmt wenig optimistisch, doch einige Unternehmen könnten heute überraschen. Die Marktteilnehmer blicken gespannt auf drei Konzerne.

Düsseldorf Werden die Börsen auch am Freitag weiter unter den „Nachwehen“ des enttäuschend geringen Rückgangs der US-Teuerungsrate leiden? So zumindest beschreibt Anlagestratege Lyn Graham-Taylor von der Rabobank die Stimmung an den Märkten. Obwohl die Fed entschlossen sei, die Inflation zu bekämpfen, sei gleichzeitig die Chance für eine „weiche Landung“ der Konjunktur gering. Sein Fazit: „Insgesamt verschlechtern sich die Aussichten für die Wirtschaft.“

Zumindest ein kleiner Lichtblick, so urteilen Marktkenner, war zum Ausklang des vorangegangenen Donnerstags erkennbar. Der Dax dämmte wie schon am Vortag seine hohen Verluste zum Handelsschluss auf 13.739 Punkte wieder ein. Für einen Dreh ins Plus reichte es aber dann doch nicht. Am frühen Freitagmorgen notierte der Dax auf außerbörslichen Handelsblattformen vorbörslich jedoch leicht im Plus.

Auch der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 fielen am Donnerstag um jeweils mehr als ein halbes Prozent, der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent nach.



Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen