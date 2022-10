Der Dax bangt weiter um die psychologisch wichtige Markte von 12.000 Punkten. Vor allem die Inflationszahlen aus den USA dürften den Handelstag prägen.

Düsseldorf Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt angespannt: Sechs Tage in Folge verzeichnete der Dax Kursverluste, am Mittwoch schloss er mit 0,4 Prozent im Minus bei 12.172 Punkten. Am Donnerstagmorgen lässt sich keine Trendabkehr beobachten: Auf außerbörslichen Plattformen notiert der Dax vorbörslich schwächer.

Die Kursgewinne aus den ersten starken Oktobertagen sind nun weitgehend aufgezehrt. Bislang hält der Dax dennoch die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Angesichts ebenfalls durchwachsener Handelstage an der Wall Street ist das Börsenkennern zufolge erstaunlich.

Heute blicken die Anleger vor allem in die USA. Dort stellt das Arbeitsministerium die Inflationsrate für den vergangenen Monat vor. Die Entwicklung der Teuerungsrate ist entscheidender Indikator für weitere Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed).

In Deutschland veröffentlicht das Statistische Bundesamt Details zur Entwicklung der Teuerungsrate. Außerdem legt die Fluggesellschaft Easyjet ihre Zahlen für das dritte Quartal vor.

1 – Handel in den USA

