Börse am 14. April Vier Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben den Aktienmärkten in der Karwoche Stabilität gegeben. Am Donnerstag steht die Europäische Zentralbank vor ihrem Zinsentscheid.

Düsseldorf Der Dax ist am Mittwoch über der Marke von 14.000 Punkten geblieben. Bereits den zweiten Tag in Folge stand beim deutschen Leitindex die Marke im Fokus. 0,3 Prozent tiefer – mit 14.076 Zählern – ging der Dax am Mittwoch aus dem Handel.

Am frühen Donnerstagmorgen notierte das Börsenbarometer auf außerbörslichen Handelsplattformen vorbörslich leicht im Plus.

Die Furcht vor einem lang andauernden Krieg in der Ukraine lähmen die Börsen. Der russische Präsident Wladimir Putin sieht die Friedensverhandlungen mit der Ukraine in einer Sackgasse, während US-Präsident Joe Biden den Krieg in der Ukraine zum ersten Mal als Völkermord bezeichnet hatte.

Auch die Inflationssorgen blieben in den Köpfen der Anleger präsent. Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag lehne sich niemand groß aus dem Fenster, sagte ein Händler.

