Marktteilnehmer schauen heute vor allem auf die US-Notenbank. Die Fed wird ihren weiteren Kurs in der Geld- und Zinspolitik bestimmen. Am Donnerstag dann folgt die Europäische Zentralbank.

Düsseldorf Die Aktienmärkte erleben eine turbulente Woche. Am Dienstag kamen die neuen Zahlen zur US-Inflation, die einen überraschend starken Rückgang der Teuerungsrate belegten. Am Mittwoch folgt nun die noch wichtigere Entscheidung der US-Notenbank Fed über ihre weitere Zinspolitik. Am Donnerstag dann zieht die Europäische Zentralbank nach. Damit folgen drei der zuletzt kursrelevantesten Ereignisse unmittelbar aufeinander.

Der Dax regierte entsprechend. Der stärkerer als erwartete Inflationsrückgang in den USA trieb den deutschen Leitindex am Dienstag in Richtung 14.700 Punkte. Zeitweise erreichte der Dax den höchsten Stand seit Anfang Juni. Letztlich ging er mit einem Aufschlag von 1,34 Prozent auf 14.498 Punkten aus dem Handel. Am Mittwoch notierte der Index vorbörslich etwas schwächer bei 14.473 Punkten.

