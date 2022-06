Börse am 14. Juni Vier Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Steigende Zinsen, Angst vor einer Rezension: Die Aktienkurse befinden sich auf einer Talfahrt. Kommt bald eine Gegenbewegung?

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt hat die Handelswoche so begonnen, wie die vorhergegangene endete: mit hohen Verlusten. Der Dax schloss am Montag mit einem Minus von 2,4 Prozent – und fiel um mehr als 330 Zähler auf 13.427 Punkte. Auf außerbörslichen Handelsblattformen notiert der deutsche Leitindex am frühen Dienstagmorgen jedoch leicht im Plus.

Dabei sind die Vorzeichen sowohl aus den USA als auch aus Asien negativ: So sorgten dort die Inflation und die Angst vor Zinserhöhungen für Verluste, der breit gefasste US-Index S&P 500 trat sogar in einen Bärenmarkt ein. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine längere Phase fallender Kurse, die per Definition beginnt, sobald ein Aktienindex gegenüber seinem Rekordhoch 20 Prozent verliert.

Für Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partner erleben Anleger „angesichts der immer weiter ansteigenden Zinserwartung gerade eine Neubewertung des Aktienmarktes“. Die steigenden Zinsen drücken unmittelbar auf die Unternehmensgewinne und werden zu einer immer größeren Konkurrenz für Aktien.

