Anleger hoffen, dass sich die bemerkenswerte Börsenrally am Montag fortsetzt. Das hängt auch davon ab, wie der Konjunkturausblick des Wirtschaftsministerium ausfällt.

Düsseldorf Am Freitag konnte sich die Dax-Rally fortsetzen – auf Wochensicht verbuchte der Dax einen Gewinn von 5,7 Prozent. Anleger hoffen auch diese Woche auf einen nachhaltigen Aufwärtstrend. Vorgaben aus den USA gibt es an einem Montagmorgen nicht, die Signale aus Asien sind gemischt. Vorbörslich lässt sich der Dax davon nicht beeindrucken und steht im frühen Handel rund 0,3 Prozent im Plus.

Die Perspektiven an den Börsen haben sich mit Blick auf die nächsten Handelstage aufgehellt. Das zeigt sich auch daran, dass die Aktienmärkte am Freitag nicht sofort wieder einknickten, sondern ihre Gewinne weiter ausbauten. Mit Blick auf den Wochenstart ist dies ein gutes Vorzeichen.

Schlechte Nachrichten könnte es jedoch aus dem Ressort des Wirtschaftsministers Robert Habeck geben. Am Montag veröffentlicht das Bundeswirtschaftsministerium den Lagebericht zur deutschen Konjunktur. Bereits im im Oktober warnte das Ministerium vor einem schweren Winter.

