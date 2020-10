Börse am 14. Oktober Acht Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Weitere US-Banken legen ihre Quartalszahlen vor. Zudem präsentieren Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Herbstprognosen. Was heute wichtig wird.

Düsseldorf Der Dax dürfte auch an diesem Mittwoch vor allem von Quartalszahlen bewegt werden. In den USA startet die Bilanzsaison für die großen Industriewerte traditionell mit dem Bericht des Rohstoffkonzerns Alcoa. Wie bereits am Vortag legen außerdem weitere US-Großbanken Zahlen vor. Nicht nur in Corona-Zeiten sind das auch für Deutschland und Europa wichtige Gradmesser der konjunkturellen Entwicklung.

Der Dax selbst ist am Dienstag nach gutem Wochenstart mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 13.018 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel gegangen. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex am Mittwochmorgen 0,3 Prozent höher bei 13.035 Zählern. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind allerdings schwach. Zeigen muss sich noch, wie sehr die unterbrochenen Corona-Wirkstoffstudien bei den US-Konzernen Eli Lilly und Johnson & Johnson nach der Wall Street womöglich auch die hiesigen Märkte belasten.

Ein weiterer Impuls: Der Dax-Konzern Covestro hat über Nacht 10,2 Millionen neue Aktien platziert.

Zu den Unternehmenszahlen gesellen sich am Mittwoch aktuelle Konjunkturdaten. Rückblickend geben Zahlen zur Industrieproduktion Aufschluss über die Wirtschaftsentwicklung, vorausschauend stehen in Deutschland die Herbstgutachten der großen Institute auf dem Terminplan. Die Übersicht.

1 – Handel in den USA

Ein Rückschlag bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs setzt der Wall Street zu. Der Dow Jones schloss 0,55 Prozent im Minus bei 28.679,81 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,63 Prozent auf 3511,93 Punkte nach unten. Der vortags besonders starke technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 behauptete sich dagegen mit einem Minus von lediglich 0,04 Prozent auf 12.083,17 Zähler.

Wegen einer ungeklärten Erkrankung eines Probanden musste der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) die Tests für einen Corona-Impfstoff aussetzen. Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp, warnte aber vor überzogenem Pessimismus. Schließlich würden zahlreiche weitere Wirkstoffe entwickelt. J&J-Aktien verloren an der Wall Street 2,3 Prozent. Daran änderte auch ein Umsatz- und Gewinnplus im Quartal nichts.

2 – Handel in Asien

Rückschläge bei der Impfstoffentwicklung und bei Behandlungsmethoden gegen das Coronavirus drücken am Mittwoch auch die Kauflaune der asiatischen Anleger. Neben der ungeklärten Erkrankung eines Probanden bei Johnson & Johnson unterbrach auch der US-Pharmahersteller Eli Lilly wegen Sicherheitsbedenken die klinische Studie einer experimentellen Antikörper-Therapie gegen das Virus.

Eli Lilly büßte fast drei Prozent ein. „Das verdeutlicht nur, dass ein Impfstoffs länger dauern kann, als es der Markt erwartet“, sagte CommSec-Marktanalyst Tom Piotrowski in Sydney.

Die Börse in Tokio hat sich zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23.589 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1641 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

3 – Weitere US-Banken mit Zahlen

Mit Goldman Sachs, Bank of America und Wells Fargo legen drei weitere amerikanische Großbanken ihre Zahlen für das dritte Quartal 2020 vor. Goldman Sachs hatte im Vorquartal alle Erwartungen weit übertroffen und bei den Einnahmen eine Steigerung um 41 Prozent gemeldet. Die führende amerikanische Investmentbank erzielte damit die zweithöchsten Einnahmen in ihrer Firmengeschichte. Auch die Bank of America hatte die Vorhersagen der Analysten übertroffen, überzeugte damit die Anleger jedoch nicht. Wenig überzeugend fielen ebenfalls die Quartalszahlen von Wells Fargo aus: Die kalifornische Bank enttäuschte mit einem Verlust von 2,4 Milliarden Dollar.

4 – Alcoa mit Zahlen

Der amerikanische Aluminiumhersteller veröffentlicht die Daten für das dritte Quartal 2020. Im vorangegangenen Quartal sorgten niedrige Preise für den Rohstoff Aluminium beim weltweit zweitgrößten Hersteller bereits für einen Rückgang bei den Erlösen in Höhe von zehn Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres auf 2,1 Milliarden Dollar.

5 – Tomtom mit Zahlen

Der Hersteller von Navigationssystemen präsentiert die Ergebnisse für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Vor dem Hintergrund weiterhin sinkender Nachfrage hatten die Niederländer im Vorquartal einen Umsatzrückgang von 41 Prozent auf 124 Millionen Euro mitgeteilt. Der mit knapp 70 Prozent größte Rückgang entstand im Bereich sogenannter Wearables wie GPS-Uhren für Sport- und Fitnessaktivitäten. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun noch Erlöse im unteren Bereich der ursprünglichen Schätzung von 925 bis 950 Millionen Euro.

6 – Kapitalerhöhung bei Covestro

Der Kunststoffhersteller hat über Nacht rund 450 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt. Der Dax-Konzern bot großen Investoren rund 10,2 Millionen neue Aktien an – das sind knapp sechs Prozent des Grundkapitals.

Mit dem Geld soll die angekündigte Übernahme des Bereichs Resins & Functional Materials (RFM) vom niederländischen Chemiekonzern DSM finanziert werden, wie Covestro am Dienstagabend mitteilte. Für das Geschäft von DSM mit Beschichtungsharzen und Glasfaserkabel-Beschichtungen zahlt Covestro 1,6 Milliarden Euro.

7 – Aktuelle Konjunkturdaten

Die europäische Statistikbehörde gibt die Daten zur Industrieproduktion in der Euro-Zone für August bekannt. Der Juli-Wert hatte mit 4,1 Prozent zwar noch im positiven Bereich gelegen, war jedoch im Vergleich zu Juni um mehr als die Hälfte niedriger.

8 – Veröffentlichung der Herbstprognosen

Vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland legen führende Wirtschaftsforschungsinstitute am Mittwoch (10:00 Uhr) ihre Herbstprognose vor. Erwartet wird, dass sie ihre bisherige Vorhersage für die Wirtschaftsentwicklung nach unten korrigieren. Anfang April hatten die Institute damit gerechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 4,2 Prozent schrumpft. Dies war aber kurz nach dem Ausbruch der Krise. Die Bundesregierung erwartet mittlerweile ein Minus von 5,8 Prozent.

Mit Spannung wird die Prognose der Wirtschaftsforscher darüber erwartet, wann in Deutschland wieder das wirtschaftliche Niveau vor der Krise erreicht wird – ob Ende 2021, Anfang 2022 oder später. In der Bewertung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Politik dürfte es unterschiedliche Auffassungen geben. So hatte es unter Instituten Kritik etwa an der Verlängerung des Kurzarbeitergelds sowie von Lockerungen im Insolvenzrecht gegeben.

Termine Unternehmen am 14. Oktober

07:00 Uhr, Deutschland: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: TomTom, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Asos plc, Jahreszahlen

10:30 Uhr, Deutschland: Trumpf, Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2019/2020

1:55 Uhr, USA: Unitedhealth Group, Q3-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:25 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:50 Uhr, USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

18:30 Uhr, Deutschland: Metro Trading Statement Geschäftsjahr 2019/2020

22:10 Uhr, USA: Alcoa, Q3-Zahlen

22:15 Uhr, USA: United Airlines, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur am 14. Oktober

Ohne Zeitangabe, Deutschland: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/20

06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 08/20 (endgültig)

06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 08/20 (endgültig)

10:00 Uhr, Deutschland: Pk zu Herbst-Gemeinschaftsgutachten der Wirtschaftsforschungs-Institute

11:00 Uhr, Eurozone: Industrieproduktion 08/20

11:30 Uhr, Deutschland: Anleihe / Laufzeit. 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR

14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 09/20

16:15 Uhr, USA: Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online)

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche)

