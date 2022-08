Börse am 15. August Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der deutsche Leitindex steht offenbar davor, die Marke von 13.800 Punkten nachhaltig zu überwinden. Das dürfte weitere Kursgewinne zur Folge haben.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es konstruktiv weiter. Nach einer mehrtägigen Konsolidierung könnte der Dax zum Wochenauftakt die Marke von 13.800 Punkten nachhaltig überwinden, was laut Charttechnik weiter steigende Kurse nach sich ziehen dürfte. Laut außerbörslichen Handelsplattformen könnte der Dax leicht im Plus in den Handel starten.

Bereits am vergangenen Freitag stieg das Börsenbarometer mit 13.812 Zählern auf den höchsten Stand seit zwei Monaten, rutschte anschließend aber wieder ab und lag zum Schluss bei 13.794 Punkten, einem Plus von 0,7 Prozent. Nachhaltig überwinden bedeutet, dass der Dax zum Handelsschluss und zum Handelsauftakt am Folgetag über 13.800 Punkten notiert. Sollte die Frankfurter Benchmark schaffen die Marke von 13.800 Zählern überwinden, wäre rein rechnerisch 14.400 Punkte die nächsten Anlaufstelle.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen