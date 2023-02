Die hartnäckige Inflation drückt die Stimmung der Investoren. Sie fürchten höhere Zinsen. Am Mittwoch könnte es dazu neue Hinweise geben.

Düsseldorf Das beherrschende Thema an den Börsen bleibt die Inflation – und die mutmaßlichen Reaktionen der Notenbanken auf die hartnäckig hohen Verbraucherpreise. Der deutsche Leitindex Dax schloss am Dienstag mit 15.381 Punkten 0,1 Prozent im Minus, nachdem die Inflationsrate in den USA höher ausgefallen war als erwartet.

Auch am Mittwoch dürfte die Stimmung zum Handelsstart verhalten sein. Auf außerbörslichen Handelsplattformen liegt der Dax etwa 0,3 Prozent unter dem Vortagesniveau.

Die Anleger fürchten, dass die Zentralbanken mit weiteren Leitzinserhöhungen auf die Inflation reagieren. Hinweise könnte es am Mittwoch in Straßburg geben. Dort redet EZB-Chefin Christine Lagarde im Europa-Parlament.

Außerdem kommen neue Preisdaten aus Großbritannien. Zudem warten die Investoren auf Konjunkturdaten aus der Euro-Zone sowie aus den USA. In den USA dürften die Einzelhandelsumsätze sowie Zahlen zum Wohnungsmarkt große Beachtung finden.

